К уборке муниципалитетов от снега привлечена дополнительная техника

Вопрос уборки территорий муниципалитетов стал одним из главных на оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом в понедельник. Открывая совещание, губернатор сделал отдельный акцент на этой теме.

«Снега сыплет много. Прогнозы показывают, что это продолжится. Прошу всех ответственных лиц внимательно следить за тем, как выполняется уборка. Есть система мониторинга, все инструменты для того, чтобы следить, как работают ваши дорожные службы и коммунальщики на территориях ваших населённых пунктов. Особое внимание прошу обратить на тротуары. А жителей области прошу внимательно относиться к парковке автомобилей, чтобы они не мешали работе уборочной техники, если есть соответствующие предупреждения», – подчеркнул глава региона.

О ходе проведения снегоуборочных работ доложил министр энергетики и ЖКХ области Алексей Лыженков.

Чтобы устранить последствия снегопадов, усилившихся к концу недели, к уборке дорог и улиц региона была привлечена дополнительная техника. Так, за выходные в Мурманске выпало более половины ноябрьской нормы осадков. К уборке улично-дорожной сети было привлечено 76 грейдеров, тракторов, пескоразбрасывателей и комбинированных машин. Задействованные самосвалы вывезли 5868 кубических метров снега.

В целом по региону снегоуборочные работы проводили 442 единицы техники и 2985 единиц персонала. Силами коммунальных служб очищено 834 лестницы и 1127 кровель, вывезено 27726 кубометров снега. Согласно отчетным сведениям центра управления регионом, за прошедшую неделю коммунальщики очистили 6947 км дорожного полотна, а объем полностью выполненных заданий по уборке составил 93%.

Тем не менее, на портал «Наш север» и в социальные сети продолжают поступать обращения граждан по вопросам снегоуборочных работ и вывозу мусора. По мере поступления сообщений коммунальщики исполняют задания, информация об этом своевременно отражается в системе мониторинга уборки территорий (СМУТ).

За прошлую неделю лидерами по выполнению заданий в СМУТ стали Мурманск, Североморск, Кировск, Оленегорск, Апатиты, Мончегорск, Видяево, Терский, Ковдорский, Кольский, Печенгский и Кандалакшский районы.

В целях повышения качества снегоуборочных работ на базе центра управления регионом проведена онлайн-встреча представителей муниципалитетов. Лидеры в сфере мониторинга уборки и взаимодействия с населением поделились опытом и ответили на возникающие вопросы у слушателей.

Как отметил Алексей Лыженков в ходе доклада, вопрос уборки находится на постоянном контроле Минэнерго и ЖКХ региона.

Андрей Чибис особо отметил необходимость управляющим компаниям включаться в уборку снега независимо от выходных и праздников.

«Есть прогноз погоды – должна быть мобилизация, выходные это или нет. Не смогли организовать работу – значит, будут привлечены к ответственности. С другой стороны – людям необходимо объяснить, что, когда снег идёт, невозможно его убрать сразу весь. Иногда поступающие жалобы связаны с непониманием того, какой это непростой труд – оперативно всё убрать», – подчеркнул губернатор.