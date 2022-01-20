К уборке снега в муниципалитетах подключились крупные компании и организации Кольского Заполярья

В Мурманской области продолжается борьба с последствиями стихии, которая обрушилась на регион. Правительство Мурманской области в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями Кольского Заполярья ведёт работу по обеспечению безопасности жителей муниципалитетов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по указанию губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, был введён режим повышенной готовности в трех муниципалитетах: городе Мурманск, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. Ряд муниципалитетов также ввёл режим из-за неблагоприятных погодных условий.

«Введение режима повышенной готовности позволило силами Управления дорожного хозяйства проводить очистку дворов в Мурманске, именно там у нас сейчас наиболее сложная ситуация после воскресных снегопадов, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. – Из 2300 дворов 2000 были в ненадлежащем состоянии. Такое положение представляло угрозу для жизни и здоровья людей. Главная задача сейчас – всё вычистить, а чуть позже сформулировать вопросы нашим коллегам из городского хозяйства областного центра. На просьбу о содействии откликнулись наши коллеги, в первую очередь проект «НОВАТЭКа» – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Они направили более 70 человек для проведения ручной уборки в Мурманске. Кроме того, предоставили спецтехнику, которая направлена для помощи в ЗАТО Александровск. Также техникой и людьми помогают наши региональные организации АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал» и МУП «Североморскводоканал». Помогают убирать город наши десантники авиалесоохраны. Упор делается на пешеходные зоны и дворы».

Кроме того, проведен и запланирован ряд субботников с участием различных ведомств и органов местного самоуправления, на просьбу о помощи откликнулись также АО «Теплохиммонтаж», Мурманский морской торговый порт и ряд других организаций.

Уборка снега в Мурманске ведётся в круглосуточном режиме. За минувшие сутки к снегоуборочным мероприятиям улично-дорожной сети и придомовых территорий города привлечено больше 200 единиц техники. За ночь хозяйственными службами вывезено более 10 тысяч кубометров снега.

«Сейчас набрали хороший темп, за сутки порядка 500 дворов очищены. Мы рассчитываем, что к выходным проблем не останется. Ключевой индикатор у нас – это вывоз мусора. Если позавчера он не был вывезен со 190 площадок из 870, вчера – со 120, то сейчас их число сократилось до 70. Думаю, что вечером большая часть дворов будет очищена настолько, чтобы обеспечить безопасность жителей», – пояснил Юрий Сердечкин.

Вице-губернатор также отметил, что в отношении управляющих компаний, которые не обеспечили вовремя уборку придомовых территорий, будет проводиться серьезная работа совместно с органами прокуратуры.

На сегодня ряд ограничений, связанных со стихией, в регионе снят, а погодные условия улучшились. Тем не менее активная работа продолжается по всей Мурманской области. Закрытыми остаются региональные дороги Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Ситуация в регионе находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, более 30% месячной нормы осадков выпало за воскресенье в регионе, что стало серьезным испытанием для коммунальных и дорожных служб. Из-за метели, снегопадов и сильного порывистого ветра почти на сутки была блокирована работа аэропорта, а также был закрыт проезд на многих региональных трассах, а также участках федеральных дорог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435732/#&gid=1&pid=1