К участию в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды допущены все заявки Мурманской области

В Москве состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы (МРГ) по IV Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По результатам технической проверки на соответствие правилам МРГ рекомендовала к участию 298 из 301 заявки, в том числе шесть проектов Мурманской области – в городах Апатиты, Североморск, Мончегорск, Заозерск, Полярный и Гаджиево.

«Все наши заявки были в установленный срок до 1 июля направлены в Минстрой с полным пакетом документов. Мы максимально тщательно подошли к их комплектации, чтобы у федеральной комиссии не возникло претензий» – отметил министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов.

По итогам экспертной оценки межведомственная рабочая группа рассмотрит все заявки и подготовит отчет с предложениями по победителям конкурса, который будет направлен в федеральную комиссию конкурса. Именно она определит список победителей. Федеральную комиссию возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав также входят представители Минстроя России, Минфина России, Минкульта России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

«Статистика поступивших заявок не может не радовать – она красноречиво показывает, что программа востребована и что муниципалитеты воспринимают конкурс, как реальный инструмент поддержки. Во-первых, в четвертом конкурсе участвуют 76 регионов, это на пять субъектов больше, чем в предыдущем конкурсе. Во-вторых, техническая экспертиза не одобрила всего три заявки из 301, а это небывалые результаты – участники очень серьёзно подошли к проектам. Экспертам предстоит действительно серьёзная работа по определению лучших, наиболее проработанных, уникальных проектов», – отметил заместитель главы Минстроя России, руководитель межведомственной рабочей группы конкурса Максим Егоров.