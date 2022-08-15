К учебному году – готовы - сотрудники #МЧСМурманск провели профилактические визиты на объектах образования города Оленегорска

Данные мероприятия в отношении объектов образования перед началом их деятельности - это мера, которая позволяет повысить уровень их противопожарной защищенности.

В ходе профилактических визитов обследуются состояния путей эвакуации, электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты.

С педагогическим и техническим составом проводятся профилактические беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4814048#group=group-1&photo=0