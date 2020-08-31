К учебному процессу образовательные учреждения региона подготовились на четвёрку

Сегодня особое внимание на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса уделили подготовке образовательных организаций региона к 1 сентября. Как пояснил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, полностью завершён капитальный ремонт здания начальной школы Мурмашинской средней школы № 1. Приведены в порядок помещения пристройки и её кровля, отремонтирован тепловой пункт, заменена электропроводка.

Кровля Оленегорской коррекционной школы-интерната была сдана после капремонта ещё 3 августа. Также полностью завершены работы по реконструкции системы водоподготовки плавательного бассейна в средней общеобразовательной школе № 6 с углублённым изучением английского языка в Апатитах, по капремонту цоколя и отмостки здания детской школы искусств в Умбе и фасада Мурманского индустриального колледжа.

По словам профильного министра, есть небольшие отставания от графика по нескольким объектам, связанные с включением в общий объём дополнительных видов работ, которые невозможно было предусмотреть при планировании. Такая ситуация сложилась при капремонте школы в Молочном, Туломской средней школы и СОШ № 2 в Кандалакше, школы № 20 в Никеле, общежития Мурманского медицинского колледжа, где для размещения студентов заранее предусмотрели другие помещения.

Объекты находятся на особом контроле в Министерстве строительства Мурманской области, проводимые работы не помешают началу образовательного процесса.