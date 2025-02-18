К внутреннему совместительству готовы 4 из 10 работающих

В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 15% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, ещё столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения.

Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 38% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) россиян хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 42% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата».

Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (40 и 37% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (41%). Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (40%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем граждане, закончившие вузы (43 и 39% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.

Время проведения опроса: 21 января — 12 февраля 2025 года.