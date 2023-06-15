К юбилею полёта Валентины Терешковой в космос в учреждениях культуры нашего регионапройдут выставки и познавательные часы

В этом году отмечается 60-летие полёта в космос Валентины Терешковой – первой в мире женщины-космонавта. Юбилейной дате посвящена серия тематических культурных и познавательных мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры Мурманской области.

Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», полёт продолжался почти трое суток. С тех пор от России в космосе побывало пять женщин и каждый такой полёт можно назвать историческим.

16 и 17 июня в библиотеках и культурно-досуговых центрах региона будут организованы виртуальные выставки и познавательные часы, посвящённые достижениям отечественных женщин-космонавтов. Кроме того, в ходе всероссийской акции «Обратный отсчёт» в разных уголках Кольского Заполярья будут созданы видеоролики, в которых ребята массово на камеру будут вести отчёт с 10 до 1 и произнесут фразу «Эй! Небо, сними шляпу». Смонтированные видеоролики будут опубликованы в социальных сетях с хештегами #ДвижениеПервых #РДДМ #ПерваяВКосмосе и презентуются Валентине Владимировне Терешковой.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, ключевым событием станет фотовыставка «Женское лицо российского космоса». Редкие фотографии «пяти звёзд» отечественной космонавтики позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства. Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу – такими их запомнил объектив фотоаппарата и все жители нашей огромной страны. Увидеть фотовыставку можно будет с 17 июня в молодежном пространстве «СОПКИ.21А» в областной научной библиотеке, а также в течение месяца – в культурных учреждениях Североморска, Александровска, Оленегорска, Кандалакшского района и в молодежных «СОПКАХ» в Мурманске, Мончегорске и Кировске.

Фото: https://gov-murman.ru