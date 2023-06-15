В Мурманской области стартует второй сезон проекта «От родника до океана»«К сожалению, статистика не радует»: депутаты облдумы обсудили ситуацию с уличным вандализмом в нашем регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 17:00

К юбилею полёта Валентины Терешковой в космос в учреждениях культуры нашего регионапройдут выставки и познавательные часы

В этом году отмечается 60-летие полёта в космос Валентины Терешковой – первой в мире женщины-космонавта. Юбилейной дате посвящена серия тематических культурных и познавательных мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры Мурманской области.

Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», полёт продолжался почти трое суток. С тех пор от России в космосе побывало пять женщин и каждый такой полёт можно назвать историческим.

16 и 17 июня в библиотеках и культурно-досуговых центрах региона будут организованы виртуальные выставки и познавательные часы, посвящённые достижениям отечественных женщин-космонавтов. Кроме того, в ходе всероссийской акции «Обратный отсчёт» в разных уголках Кольского Заполярья будут созданы видеоролики, в которых ребята массово на камеру будут вести отчёт с 10 до 1 и произнесут фразу «Эй! Небо, сними шляпу». Смонтированные видеоролики будут опубликованы в социальных сетях с хештегами #ДвижениеПервых #РДДМ #ПерваяВКосмосе и презентуются Валентине Владимировне Терешковой.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, ключевым событием станет фотовыставка «Женское лицо российского космоса». Редкие фотографии «пяти звёзд» отечественной космонавтики позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства. Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу – такими их запомнил объектив фотоаппарата и все жители нашей огромной страны. Увидеть фотовыставку можно будет с 17 июня в молодежном пространстве «СОПКИ.21А» в областной научной библиотеке, а также в течение месяца – в культурных учреждениях Североморска, Александровска, Оленегорска, Кандалакшского района и в молодежных «СОПКАХ» в Мурманске, Мончегорске и Кировске.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:15«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)21:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 19 серия (16+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 20 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё чаще считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика