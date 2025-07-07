К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием

Только 8% россиян готовы к зарплате в цифровых рублях, 3 из 4 боятся, каждый шестой сомневается. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, осведомленных о цифровом рубле.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях. Чем ближе мы к запуску новой формы национальной валюты, тем больше скепсиса у россиян: если в августе 2024 полностью или частично получать зарплату «в цифре» были готовы 13% экономически активных граждан, то сегодня — только 8% (в том числе 3% — всю зарплату, а 5% — часть зарплаты).

75% против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь». 17% затруднились с ответом: «Посмотрим, как это будет работать».

Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 13% представителей сильного пола и только 4% женщин.

Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (12%), так и противников новой формы национальной валюты (78%), по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Время проведения опроса: 19—24 июня 2025 года.