К завершению второго дня голосования за Президента РФ проголосовали 58,41% избирателей

По итогам второго дня голосования на выборах Президента России явка по всей стране превысила 58% по состоянию на 21.25 16 марта.

Из информационного табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, к этому моменту проголосовали 58,41% избирателей.

Явка на выборах президента России во второй день голосования к 20.19 мск составила 55,1 процента, сообщается на сайте ЦИК РФ. К 16.13 мск этот показатель был на уровне 50,01 процента.

Ранее в этот день заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что на федеральной платформе ДЭГ проголосуют 90% от числа тех, кто подал заявки. По его словам, через систему проголосовали более 83% россиян, что является очень хорошим показателем.

В Мурманской области по состоянию на 20.00 16 марта 2024 года на выборах Президента РФ проголосовали 53,02% избирателей.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241238%2Falbum-206140181_00%2Frev