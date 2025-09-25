В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
К зиме готовы: военные коммунальщики Северного флота завершили ремонт собственными силами объектов Министерства обороны России

Военные коммунальщики Северного флота завершили работы по текущему ремонту собственными силами объектов казарменно-жилищного фонда, теплового, водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства в военных городках, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Как сообщает Сергей Тихонович Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в рамках ремонта казарменно-жилищного фонда выполнены отделочные работы внутренних помещений, произведена замена оконных и дверных блоков, радиаторов отопления, сантехнического оборудования, а также ремонт кровельных покрытий, фасадов и отмосток.

На объектах водопроводно-канализационного хозяйства заменено более 1000 метров водопроводных сетей и отремонтировано насосное оборудование с заменой запорной арматуры. В системе теплового хозяйства заменено свыше 700 метров трубопроводов тепловых сетей, около 20 единиц насосного оборудования и 400 колосниковых решеток.

На 29 объектах электросетевого хозяйства установлены энергосберегающие светильники и проведён ремонт линий наружного освещения. Кроме того, реализованы мероприятия по энергосбережению, включая переход котельных на более эффективную марку топлива.

В целях противопожарной безопасности на 13 социально значимых объектах общей площадью более 10000 кв. метров выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций.

Всего в план текущего ремонта было включено 90 объектов, работы на которых выполнены в полном объёме.

Проведенные мероприятия направлены на подготовку к отопительному периоду 2025–2026 годов и обеспечение безаварийной работы коммунальной инфраструктуры в военных городках Минобороны России.

