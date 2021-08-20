Кабачки, тыквы и пекинская капуста: мурманчане рады урожаю уходящего лета

Жительница Мурманска поделилась фотографиями урожая с собственного огорода. На даче северянки растут кабачки разных сортов, пекинская капуста, морковь, клубника, картофель.

В беседе с журналистом сайта «СеверПост» огородница рассказала, что давно занимается земледелием. «Всё начиналось с обычного подоконника. По весне сажала там огурчики, помидоры, зелень. Потом, когда пошли первые урожаи, подумала, что надо расширяться», — рассказала Людмила.

Сейчас у северянки небольшая дачка с садовым домиком, где она проводит все выходные, обихаживая грядки.

«Мне не тяжело. Мне интересно, что ещё можно вырастить на нашей северной земле», — ответила огородница на вопрос: «Не сложно ли после работы заниматься этой работой?».

В этом году на грядках северянки выросли кабачки и пекинская капуста, а в будущем женщина планирует попробовать посадить что-то более экзотическое.

Фото: https://severpost.ru/read/121112/