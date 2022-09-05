Кабинет логистики открыли в МАГУ при поддержке АО «ММТП»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, кабинет логистики открылся в Мурманском арктическом государственном университете. Это стало возможно, благодаря совместной успешной работе специалистов вуза и Мурманского морского торгового порта. С началом нового учебного года в аудитории прошли первые занятия.

«Поздравляю студентов, педагогов с ещё одним шагом по обновлению инфраструктуры учебного заведения. В таких условиях любые знания можно будет воспринимать на позитиве, а после – эффективно использовать их в жизни. Пусть эта аккуратная, чистая, современная аудитория станет еще одним трамплином в ваше будущее!», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Проект создания кабинета логистики в МАГУ – это ещё один шаг в совместной работе вуза и старейшего предприятия Мурманска. Его реализация направлена на формирование современной образовательной среды, в том числе, для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием». В настоящий момент эту сферу по целевому договору с Мурманским морским торговым портом изучают пять ребят. Шесть студентов являются выпускниками транспортно-логистического класса в гимназии № 8, созданного по инициативе АО «ММТП» в 2017 году.

«Это отличный пример взаимодействия, который ведется по алгоритму «школа-университет-предприятие». Благодаря профработе Мурманского морского торгового порта наши дети со школьной скамьи знают о тех возможностях, которые в будущем помогут им проявить себя в родном городе, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь. – Современные и комфортные условия, которые создаются в образовательных учреждениях Мурманска при поддержке предприятия, открывают еще больше перспектив для молодежи».

Дизайн-проект кабинета разрабатывался сотрудниками Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ и АО «ММТП». Центральным элементом в разработке концепции кабинета стала карта основателя Мурманского морского торгового порта Валериана Ляхницкого. Карта с планом участка Кольского залива для Мурманского порта переработана в современной интерпретации. На ее основе был выстроен образ будущего интерьера. Кабинет полностью адаптирован к современным потребностям образовательного процесса, учащихся, преподавателей и учебной программы. Аудитория оформлена в корпоративных цветах Национальной транспортной компании, Мурманского морского торгового порта, которому в эти дни исполнилось 107 лет, и дополняется удобной цветной мебелью. Изображения на стенах выполняют не только декоративную, но и обучающую функцию.

«Это не первый проект, который мы реализуем совместно с Мурманским морским торговым портом. Наше сотрудничество начиналось с участия студентов МАГУ в разработке дизайна пылеветрозащитных экранов по периметру производственной площадки порта. Сейчас мы реализуем совместные образовательные программы, наши студенты выходят на практику в ММТП, впоследствии они смогут прийти туда на работу», - сказала ректор МАГУ Ирина Шадрина.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249852%2Fwall-149919532_2729