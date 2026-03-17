Кабинет охраны зрения возобновил приём детей в Ленинском округе Мурманска

В детской поликлинике №5 Мурманской областной детской клинической больницы вновь открыл двери кабинет аппаратного лечения глаз. Возобновление приема пациентов стало возможным благодаря укрупнению амбулаторного звена и эффективному перераспределению медицинских кадров в Мурманске.

«Курсы лечения глаз нужно проходить регулярно. Ездить с ребенком на процедуры через весь город тяжело, это отнимает много времени и сил у родителей. Поэтому так важно, чтобы специализированные кабинеты работали в каждом округе Мурманска, в том числе и в Ленинском. Благодаря укрупнению поликлиник мы смогли перераспределить врачей и оборудование так, чтобы эта нужная помощь снова стала доступной для семей прямо рядом с домом», — рассказал Сергей Чуксеев, первый заместитель министра здравоохранения региона.

Кабинет, расположенный на ул. Инженерной, 1а, предлагает маленьким пациентам комплекс современных методик для профилактики и лечения широкого спектра офтальмологических заболеваний.

Техническое оснащение кабинета позволяет применять следующие виды лечения:

- «Визотроник М3»: тренировка и релаксация цилиарной мышцы, аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц.

- «МАКС»: стимуляция сетчатки глаза и комплексное улучшение зрительных функций.

- «СПЕКЛ-М»: эффективное лечение амблиопии, миопии, гиперметропии и астигматизма.

- «ЛАСТ-01»: лазеротерапия и лазеростимуляция сетчатки, а также лечение заболеваний, сопровождающихся отёком и воспалительными процессами.

- «ПОЗБ-1»: точное исследование остроты зрения на близком расстоянии.

Теперь в каждой детской поликлинике Мурманска функционируют кабинеты, где проводится спектр современной офтальмологической диагностики, включая офтальмометрию, прямую офтальмоскопию, авторефрактометрию, автоматическую периметрию, эхобиометрию, электрофизиологические исследования, а также определение внутриглазного давления (ВГД).

Важная информация для родителей: аппаратное лечение проводится исключительно по направлению лечащего врача-офтальмолога и по предварительной записи. Для получения дополнительной информации и записи на прием обращайтесь в регистратуру поликлиники.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563897/#&gid=1&pid=1

