Кабинеты неотложной помощи начали работать по воскресеньям в поликлиниках Мурманска

Кабинеты неотложной помощи во взрослых и детских поликлиниках Мурманска со 2 февраля перешли на новый режим работы, об этом сообщил вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Теперь они открыты для северян и по воскресеньям. Качество медицинской помощи в регионе продолжает улучшаться в рамках мероприятий плана «На Севере – жить».

Кабинеты предназначены для оказания помощи при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих медицинского вмешательства.

«Неотложная помощь оказывается если нет угрозы жизни, в таких случаях требуется скорая, экстренная медицинская помощь. Предварительная запись доступна по телефону Единого контакт-центра. Звонить следует в день обращения. Также можно попасть в кабинет по живой очереди», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в скором времени такая возможность появится и у жителей региона. Учреждения поликлинического звена в регионе завершат переход на обновленный график до конца февраля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/