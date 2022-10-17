Кабмин будет финансировать социальное развитие Арктики

Правительство будет финансировать мероприятия по социальному развитию центров экономического роста в Арктике. Такое постановление кабмина от 27 сентября 2022 года №1694 вступило в силу 15 октября.

Согласно документу, президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики на основании предложений Минвостокразвития будет рассматривать планы социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Арктической зоны РФ. По итогам обсуждения определят мероприятия, финансируемые из федерального бюджета.

Арктические города будут включены в программу «Единая субсидия», уточнили 7 октября на сайте правительства. С помощью этой программы с 2018 года поддерживают центры экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа. На бюджетные деньги построили около 500 новых социальных объектов — больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов, культурных сооружений. Также средства идут на капитальный ремонт и технологическое обновление различных учреждений.



Фото: https://gov-murman.ru