Кабмин хочет отменить дату модернизации горячего водоснабжения в МКД

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект об отмене срока перехода с открытых систем теплоснабжения жилых домов на закрытые.

По закону «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года на всей территории страны коммунальщики должны отказаться от открытых систем теплоснабжения, когда водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети, например, как в Ленинском округе Мурманска.

Документом предлагается признать утратившей силу норму о запрете на осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения с 1 января 2022 года. При этом сохранить норму закона о запрете на подключение объектов капстроительства к централизованным открытым системам теплоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.

Также проектом предлагается дополнить закон «О теплоснабжении» положением о том, что утверждать порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет правительство.

Кроме того, к полномочиям кабмина, согласно документу, будет относиться оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не будет утверждена.

Как сообщает pnp.ru, ранее парламентарии из Томской области предложили передвинуть срок вступления этой нормы в силу на 1 января 2027 года. По их мнению, установление пятилетнего переходного периода позволит поэтапно реализовать соответствующие мероприятия.

В открытой системе вода подается постоянно из теплоцентрали, и это компенсирует её расход даже при условии полного разбора. Несмотря на экономию, открытая система теплоснабжения имеет ряд недостатков. Чистота воды в трубопроводах не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. В относительно тёплые периоды, когда температура наружного воздуха близка к нулевой отметке или выше нуля, теплоснабжающая компания вынуждена поддерживать минимальную температуру теплоносителя на уровне не ниже 60 градусов, как того требует СанПиН в части требований к качеству горячей воды.

В закрытых системах горячая вода используется исключительно для отопления. Горячее водоснабжение обеспечивается по отдельному контуру или индивидуальными нагревательными приборами. Циркуляция теплоносителя происходит по замкнутому кругу; возникающие незначительные потери восполняются за счёт автоматической подкачки при потере давления.

https://www.pnp.ru/politics/kabmin-khochet-otmenit-datu-modernizacii-vodosnabzheniya-v-domakh.html