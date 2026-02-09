Кабмин направит более 10 млрд рублей на жилищные сертификаты в 2026 году

Правительство России выделит свыше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам в 2026 году сертификатов на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что сертификаты дают россиянам возможность улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Как указали в правительстве, рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильём которых предусмотрено федеральным законом. Среди них — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), а также военнослужащие, полицейские и спасатели. Мера поддержки положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

В кабмине отметили, что работа ведётся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».