Кабмин обязал операторов связи обеспечить бесплатные вызовы по номеру 122

Правительство РФ обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление об этом уже подписано. «Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года, - напомнили в ведомстве. - Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи». Поручение подготовить такой документ дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 29 декабря 2020 года.

Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведётся в круглосуточном режиме.