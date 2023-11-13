Кабмин с 2024 года планирует направить средства из федерального бюджета на обеспечение детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Благодаря таким аппаратам им не придётся пользоваться глюкометрами и травмировать пальцы. Об этом журналистам «Парламентской газеты» рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета.

По его словам, это тема, которую комитет и Министерство здравоохранения неоднократно поднимали в течение целого ряда лет. И теперь правительство России выделяет не просто дополнительные средства на борьбу с сахарным диабетом, но и на субсидии регионам, на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы.

«Мы рассматривали много раз эти вопросы, и то, что детям маленьким надо было колоть пальчики по нескольку раз день, это превращалось в пытку. Вот сейчас из федерального бюджета выделяются средства, эта тема снимается. Стало возможным потому, что было найдено комплексное решение проблемы и было найдена возможность производства аппаратов независимо от американской компании, которая отказалась поставлять средства в Россию», — пояснил Макаров.