Кабмин упростил порядок покупки железнодорожных билетов для льготников

Правительство России упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, в том числе инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Начиная с декабря текущего года они смогут приобрести билеты дистанционно с учётом положенной им скидки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, соответствующее постановление подготовлено. Начиная с декабря этого года они смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учётом положенной им скидки. Речь идёт, в том числе и об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, героях труда», — сообщил Мишустин сегодня на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что этим людям для покупки билета больше не придётся ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, подтверждающий льготу. «Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде, через федеральные информационные системы. Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее», — добавил премьер, сообщает 1prime.ru.