Кабмин увеличил максимальный размер дальневосточной и арктической ипотеки до 9 миллионов рублей

Правительство России повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с 6 до 9 миллионов рублей.

Как указано в материалах на сайте Минфина России, «по Дальневосточной и Арктической ипотеке с 6 до 9 миллионов рублей увеличен предельный размер кредита. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2023 года».

Постановление об этом уже подписано.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года. Она распространяется на все 11 регионов ДФО — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.



Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 года правительство расширило её действие на работников медицинских и образовательных организаций.



Также новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов.



Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей.