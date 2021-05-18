«Качели» - доллар слабо дешевеет, евро незначительно растёт

Сегодня утром цены на нефть уверенно растут на фоне оптимистичных настроений по поводу перспектив роста спроса в ключевых регионах, таких как США, несмотря на вспышки COVID-19 в некоторых частях Азии. Инвесторы ожидают, что спрос на топливо будет расти по мере ускорения процесса вакцинации в крупных странах и повышения мобильности.

«Рынок явно ориентирован на США, Европу и Китай», — сказал агентству «Блумберг» старший аналитик в области рынка «Oanda Asia Pacific» Джеффри Хэлли. По его словам, цена на нефть марки Brent может довольно быстро подняться до 72 долларов за баррель, если она преодолеет сильное сопротивление на уровне в 70 долларов.

Инвесторы также обратили внимание на то, что спрос на топливо растёт вследствие возобновления внутреннего туризма в США. Согласно данным Управления транспортной безопасности, количество пассажиров, проходящих регистрацию через службу безопасности в аэропортах США, в воскресенье выросло до 1,85 миллиона, что является максимальным показателем с начала марта 2020 года

Сегодня доллар США слабо дешевеет, евро незначительно растёт на Московской бирже вслед за котировками валют на рынке forex. Рубль относительно стабилен к бивалютной корзине при отсутствии значительных стимулов к движению.