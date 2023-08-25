Качели: курс доллара вырос на 31 копейку, евро снизилось на 21 копейку

Центральный Банк России с 26 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,7117 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,2586 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,33 копейки.