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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 10:30

Качели: рубль сегодня утром незначительно теряет против доллара и немного прибавляет к евро

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в понедельник утром в ожидании третьего раунда переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК+ в понедельник предпримет уже третью попытку договориться о дальнейшей судьбе сделки. Предыдущие две встречи 1 и 2 июля завершились безрезультатно.

СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки и продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года.

«Если ОПЕК+ завершит и эту встречу без согласия, ожидайте, что цена WTI поднимется выше максимума с 3 октября 2018 года в 76,90 доллара за баррель», — прокомментировал газете «Wall Street Journal» исполнительный директор по фьючерсам на энергоносители «Mizuho Securities» Роберт Яугер.

Рубль сегодня утром незначительно теряет против доллара и так же немного прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.

В это же время курс евро в понедельник утром незначительно снижается к доллару в ожидании статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Американскую валюту продолжают поддерживать сильные данные по рынку труда США. В пятницу министерство труда страны сообщило, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне увеличилось на 850 тысяч — выше ожиданий.

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