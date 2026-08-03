Качественный ремонт не заменит врача: губернатор Андрей Чибис взял на личный контроль кадровую ситуацию в МСЧ-118

В конце прошлой недели в ходе рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями города, которая длилась более двух часов и собрала полный зал неравнодушных северян.

Андрей Чибис начал встречу с позитивной ноты, подведя итоги преображения города. Подавляющее большинство присутствующих в зале отметили, что Полярные Зори действительно становятся комфортнее и уютнее. Жители выразили искреннюю благодарность за конкретные изменения, которые уже вошли в их повседневную жизнь. Среди наиболее значимых проектов северяне назвали развитие санитарной авиации, которая спасает жизни в отдаленных территориях, и расширение возможностей дополнительного образования через программу «Арктическая школа». Высокую оценку получили жилищные проекты — «Арктическая ипотека» и инициатива «Свой дом в Арктике», позволившие многим семьям улучшить жилищные условия. Не осталась без внимания и социальная сфера: жители поблагодарили за проект «Северное долголетие» и создание современных многофункциональных пространств «СОПКИ».

В ходе обсуждения прозвучала и новая инициатива — жительницы города выступили с предложением учредить специальную номинацию «Мама года» в рамках региональных конкурсов, что свидетельствует о высоком запросе на признание семейных заслуг и роли материнства.

Несмотря на общий позитивный фон, неприятным моментом встречи стала тема, касающаяся здравоохранения.

«В последние три-четыре года на встречах с жителями других муниципалитетов вопросы медицины поднимались вяло и эпизодически. В Полярных Зорях же один вопрос о здравоохранении буквально взорвал зал и вызвал справедливую реакцию десятков людей. МСЧ-118 — учреждение федерального медико-биологического агентства.

Мы посетили медсанчасть и увидели, что при поддержке Кольской атомной станции там серьёзно улучшена материальная база - сделан хороший ремонт, есть необходимое медоборудование.

На прямой вопрос жителей, почему в городе нет детского врача, руководитель учреждения ФМБА попытался объяснить ситуацию тем, что молодые специалисты отказываются от целевого обучения по педиатрии и предпочитают платные факультеты стоматологии.

«При поддержке такой мощной корпорации, как «Росатом», ссылаться на профориентационные предпочтения студентов и оставлять атомград без участкового педиатра — недопустимо», — сказал Андрей Чибис.

Помимо главной темы здравоохранения, в ходе встречи были затронуты и другие острые вопросы. Жители подняли тему донорства костного мозга, попросив соответствующие помещение для процедур. Не осталось без внимания и транспортное сообщение — северяне озвучили проблемы с логистикой и расписанием, требующие корректировки со стороны профильных ведомств. Также слово взяли представители общественной организации «Чернобыль-атом», которые обозначили свои социальные и медицинские запросы, требующие адресной поддержки.

По итогам встречи Андрей Чибис чётко обозначил «дорожную карту» действий. Прежде всего, глава региона заявил, что направит в Полярные Зори своего заместителя для детального анализа ситуации в медицинской сфере. Понимая, что МСЧ-118 находится в федеральном ведении, а не в подчинении регионального Минздрава, губернатор тем не менее подчеркнул, что не может и не будет оставаться в стороне.

Губернатор пообещал при необходимости лично обратиться к руководству ФМБА для решения кадрового коллапса, подчеркнув, что если невозможно решить вопрос на уровне одного учреждения и его главного врача — нужна воля федерального центра. «Нельзя перекладывать ответственность на студентов, которые выбирают стоматологию. Это системный просчёт руководства, и мы будем добиваться, чтобы дети в Полярных Зорях лечились у квалифицированного педиатра», — резюмировал глава региона.

Вместе с тем, Андрей Чибис высоко оценил общий уровень развития Полярных Зорь.

«Мы и дальше будем поддерживать город, делать так, чтобы качество жизни менялось. Сейчас это точно очень благоустроенный и приятный город», — резюмировал губернатор, подчеркнув, что власть слышит людей и готова работать над каждым проблемным вопросом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571985/#&gid=1&pid=72