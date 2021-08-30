Качество благоустройства, вандализм, ремонт дороги к дачным участкам – эти темы подняли жители Апатитов на встрече с губернатором

Андрей Чибис, глава региона, в воскресенье работал в данном муниципалитете. Для общения пригласили тех, кто обращался в правительство.

Так, многодетная мама задала вопрос о возможности и сроках замены положенного ей земельного участка денежным сертификатом. Вопрос взят на контроль министерством строительства Мурманской области.

Северян давно волнует состояние дороги к дачным участкам в Апатитах. Ответ от правительства Мурманской области накануне заявителем получен, и как подчеркнул губернатор, проект реконструкции проезжей части будет разработан.

Также поднят вопрос о неприглядном состоянии асфальтового покрытия на территории одной из школ. Глава региона отметил, что эта проблема актуальна не только для Апатитов и будет проведена оценка состояния всех пришкольных территорий области.

Кроме того, губернатор поддержал идею жителей о создании отдельной региональной программы, по которой фасады жилых домов по всей Мурманской области, а не только в отдельных муниципалитетах, будут украшены муралами, и станут яркими.

Одна из жительниц попросила Андрея Чибиса посодействовать в ускорении ремонта подъезда, который не проводился несколько десятилетий. Обращение взято на контроль на уровне муниципалитета.

Что же касается развития молодёжных пространств в Апатитах, уже существуют определенные проекты, губернатор попросил руководство муниципалитета не забывать привлекать к их обсуждению молодых людей города.

На вопрос апатитчан о нехватке врачей в регионе, губернатор ответил, что задача о привлечении медиков на Крайний Север одна из первоочередных и ни на один день не снимается с повестки в правительстве области.

Также в ходе встречи речь шла о финансовой поддержке сельскохозяйственного предприятия «Индустрия», о том, что новые детские площадки регулярно страдают от вандалов и многом другом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, большую часть времени в ходе встречи уделили теме благоустройства территорий. Жители города обозначили несколько адресов, где, по их мнению, необходим ремонт дворов и дорог. При этом все присутствующие отметили, что за последнее время очень многое в Апатитах изменилось в лучшую сторону: отремонтированы дворы и дороги, появились детские площадки, велодорожки, арт-объекты, произошли и другие положительные изменения.

«Спасибо вам за вопросы, ваши предложения, неравнодушие и любовь к своему городу», – поблагодарил северян губернатор.

Андрей Чибис продолжает работать в Апатитах. В программе – посещение спортивных объектов и объектов благоустройства.