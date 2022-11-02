Качество капитального ремонта межпанельных швов – под контролем Фонда капремонта Мурманской области

В 2022 году в Мурманской области запланировано капитально отремонтировать фасады 29 панельных многоквартирных домов в Мурманске, Заозерске, Видяево, Севермоорске-3 и Полярных Зорях.

«В большинстве случаев перед подрядчиками стоит задача привести в порядок межпанельные швы и утеплить торцы жилых зданий. Насколько качественно проведены эти работы, наши инженеры проверяют в том числе с помощью тепловизора. Это залог сохранения тепла в квартирах и комфорта жильцов», – подчеркнула генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Глава фонда отметила, если на экране тепловизора межпанельный шов светится синим, значит, работы выполнены качественно и в холода жителям будет тепло. Если на экране появляются более тёплые цвета – жёлтый и оранжевый, то работы выполнены неудовлетворительно. В таком случае работы не будут приняты и оплачены до того момента, пока подрядная организация их не переделает, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru