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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 15:00

Качество образования в Мурманской области продолжает расти

Качество образования в Мурманской области продолжает расти: МАУ наращивает международный авторитет, конкурс в колледжи региона по некоторым специальностям составляет 10 человек на место, а число стобалльников на ЕГЭ за последний год выросло более чем в 2 раза.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В этом году в регионе 43 стобалльных результата на ЕГЭ. Максимальный результат получили выпускники из Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов, Видяево, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Североморска и мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Впервые сразу 4 участника ЕГЭ из Мурманска и Апатитов получили по два стобалльных результата. Выросло и количество медалистов: выпускникам 2026 года вручили 266 золотых и 213 серебряных медалей, годом ранее их было 234 и 187 соответственно.

Привлечение талантливой молодёжи на инженерные карьерные траектории – одна из важнейших задач народного плана «На Севере – жить!». Благодаря профориентационной работе в школах в Мурманской области ежегодно растет число выпускников, сдавших ЕГЭ по наукоемким предметам. В этом году доля выбравших такие экзамены составила 38,1%, превысив средний показатель по стране – 35,3%.

Диана Кузнецова отметила, что успешно прошли экзамены основной государственной аттестации и в девятых классах: в этом году выпускники школ региона получили 429 аттестатов с отличием, в прошлом году – 381 аттестат. Благодаря тому, что в 2026 году регион присоединился к федеральному эксперименту по расширению доступности среднего профессионального образования, около 3 тысяч выпускников 9-х классов, решивших продолжить обучение в колледже, сдали только 2 обязательных предмета.

Именно участники федерального эксперимента стали главными абитуриентами приемной кампании. На сегодняшний день в колледжи и техникумы Мурманской области подано более 11 тысяч заявлений, средний конкурс на бюджетные места составляет 2-3 человека на место, а на некоторых специальностях достигает 10 человек на место.

«Документы подали из 67 регионов России и стран ближнего зарубежья. Самые популярные направления среди абитуриентов – сестринское дело, электроснабжение, сетевое и системное администрирование, лечебное дело, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сварщик, коррекционная педагогика в начальном образовании, судовождение», – отметила Диана Кузнецова.

В Мурманский арктический университет подано более 11 тысяч заявлений с учётом участия абитуриентов в конкурсах по нескольким направлениям одновременно. Количество уникальных абитуриентов – 3,9 тысячи человек, из них 100 высокобалльников и 2 стобалльника. Вуз выбирают абитуриенты не только из разных регионов России, но и из Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. Средний конкурс составляет от 2 до 7 человек на место, наиболее популярные направления подготовки – лечебное дело, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, строительство, судовождение. Целевое обучение студентов остается одним из главных инструментов закрепления кадров в регионе – в этом году общая квота составила 108 мест.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571767/#&gid=1&pid=3

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