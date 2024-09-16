Качество очного профессионального обучения россияне оценивают выше, чем качество обучения на профильных онлайн-курсах

Россияне стали чаще учиться за счёт работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин в течение последнего календарного года прошёл курсы повышения квалификации, обучался на семинарах и тренингах.

Россиян, которым обучение оплачивает компания, за 3 года стало больше. 15% учились за счёт компании, 14% — бесплатно, 15% полностью за свой счёт, ещё 3% разделили расходы на обучение с работодателем.

Кто оплачивает обучение персонала в мегаполисах

В Москве и Санкт-Петербурге чаще учились за свой счёт (20 и 22% опрошенных соответственно), в остальных регионах — за счёт предприятия (16%).

За свой счёт чаще учатся маркетологи, за счёт работодателя — главные бухгалтеры.

Среди представителей распространенных профессиональных групп (кроме медиков, учителей и воспитателей, которые обязаны регулярно проходить обучение) чаще других повышают квалификацию PR-менеджеры, системные администраторы, маркетологи и дизайнеры. Маркетологи и PR-менеджеры — одни из тех, кто часто учится за свой счет. Кадровики и программисты чаще учатся бесплатно. Главные бухгалтеры, ИТР и продавцы чаще других повышают квалификацию за счёт работодателя.

В приоритете профессиональные навыки

Hard skills россияне прокачивали на курсах значительно чаще, чем soft skills (41 и 17% от числа прошедших обучение соответственно). Ещё 35% обучались и техническим навыкам, и навыкам социального взаимодействия.

Самый популярный формат обучения — онлайн

Каждый второй респондент проходил обучение онлайн (51%), каждый пятый учился очно, 29% — в гибридном формате, совмещая онлайн и офлайн. За три года гибридный формат обучения стал популярнее.

Зарплату повысили каждому седьмому прошедшему обучение

Судя по оценкам россиян, курсы гораздо чаще влияют на эффективность труда, чем приводят к увеличению зарплаты или карьерному росту. Тем не менее, за последние три года сотрудникам, прошедшим обучение, повышать оклады стали чаще.

Мужчинам учиться выгоднее

Мужчины в основном обучаются техническим навыкам. Они чаще проходят курсы за счёт работодателей, им чаще повышают зарплату и повышают разряды по итогам обучения.

Те, кто моложе, учатся чаще

Россияне до 34 лет учатся за свой счёт чаще тех, кто старше, а также чаще отмечают позитивные сдвиги в карьере после обучения.

Чаще учатся те, кто зарабатывает больше

Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, обучаются чаще и, как правило, за счет компании. Обучение на удалёнке они проходят реже. Положительный эффект от учебы наблюдают чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Качество курсов выше в офлайн-формате

Как россияне оценивают качество профессиональных тренингов? В большинстве случаев средние оценки не опускаются ниже 4 баллов. Согласно результатам опроса, респонденты выше оценивают дополнительное образование, полученное в очном формате, чем онлайн-курсы.

Время проведения опроса: 22 июля — 10 сентября 2024 года.