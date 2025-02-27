Качество питания школьников Заполярья под постоянным контролем

Депутат областной Думы Лариса Круглова и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетили среднюю школу в посёлке Тулома и оценили организацию питания детей.

В школе обучается 284 человека. Из них 130 – ученики начальных классов, которые получают бесплатное горячее питание. Горячее питание производится самой школой, для этого есть специально оборудованный пищеблок и штатные работники. В образовательной организации разрабатывается и утверждается меню. В рацион введены блюда и напитки из северных продуктов – ягод, рыбы, оленины. В постоянном режиме осуществляется контроль качества и безопасности приготовленной пищи. За школьным питанием также следят родители обучающихся, нареканий с их стороны нет.

— Очень здорово, что школа имеет собственный пищеблок, и все этапы приготовления еды осуществляются на месте. Это позволяет соблюдать и необходимый температурный режим подаваемых блюд, – прокомментировала Лариса Круглова. – В целом питание правильное и сбалансированное, включающее все необходимое для наших северных детей. За этим строго следят повара и руководство школы. Важный момент, который говорит о качестве питания, это количество детей, которые с удовольствием посещают школьную столовую.

Парламентарий также отметила, что подобные проверки образовательных организаций проходят в постоянном режиме.

Диана Кузнецова подчеркнула, что порядка 60% школьников региона охвачено бесплатным питанием, а также широко развита система льгот в этой сфере для семей, которые в этом нуждаются.

Фото (администрация Кольского района): https://duma-murman.ru/upload/iblock/1a0/1p21xqxi4eltbf5ro3w3tf42fnu907nk.jpg