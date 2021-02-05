Качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ

В рамках мероприятий по контролю прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков проверил ряд объектов АО «МЭС». Комиссия, в состав которой также вошла и.о. генерального директора АО «МЭС» Алла Истомина, в первую очередь посетила котельную микрорайона Абрам-Мыс.

Полвека назад объект теплоснабжения строился для крупного предприятия Мурманской судоверфи, которое в середине 90-х было ликвидировано. Сегодня котельная отапливает 16 многоквартирных домов и 3 социальных учреждения. Снижение потребления привело к образованию избыточных мощностей: из 200 Гкал/час фактически потребляется всего 40. Исходя из объёмов потребления, работает только один котел из трёх, два других остаются в запасе.

Состояние объекта теплоснабжения оценивается как хорошее, оборудование работоспособное. Вместе с тем, эксплуатирующей организацией АО «МЭС» рассматриваются возможности модернизации производства с целью его оптимизации. К примеру, установка малого котла для горячего водоснабжения в летний период позволит сбалансировать нагрузку на основное, высокомощное оборудование.

Следующей в маршруте проверки значилась котельная посёлка Молочный, построенная в 1971 году. Оборудование объекта теплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, для повышения КПД действующих котлов требуется модернизация.

Сети, от которых идёт водоснабжение котельной, существенно изношены: они принадлежат ООО «Птицефабрика Мурманская», признанному банкротом в 2014 году (в отношении организации введена процедура конкурсного производства). Для решения этой проблемы и повышения надёжности теплоснабжения потребителей принято решение о заключении договора с ГОУП «Мурманскводоканал» о техническом присоединении котельной к сетям предприятия. Начало работ намечено на февраль этого года.

«Зимний сезон мы проходим уверенно. Даже в сложных ситуациях, где риски нарушения энергоснабжения были довольно высокими, люди в нормативные сроки были обеспечены теплом, водой и светом. Но это не означает, что вопросами безаварийной работы нужно заниматься меньше, – подчеркнул Алексей Лыженков. – Для качества обеспечения ресурсами населения должен быть особый режим контроля. Крайне важно анализировать причины возникающих проблем, применять необходимые меры, чтобы избежать их повторения».