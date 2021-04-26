Качество содержания муниципальных территорий остаётся на контроле правительства Мурманской области

О ходе уборочной кампании в Мурманской области на оперативном совещании доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Алена Кузнецова. Всю прошедшую неделю, пока сохранялась теплая и сухая погода, муниципалитеты занимались первым этапом весенней уборки – очисткой территорий от скопившегося за зимний период мусора. С придомовых территории вывезено 1986 кубометров, с улично-дорожной сети – 1994 кубометра. Количество привлеченных к уборке сил и средств не снижается: в процессе задействованы 2935 специалистов и 498 единиц техники.

Вместе с тем обильные снегопады, накрывшие область в минувшие выходные, внесли коррективы не только в текущие планы уборки территорий, но и повлекли вынужденный перенос основных мероприятий Всероссийского субботника.

Предварительно датой проведения мероприятий субботника, а также культмассовых мероприятий в рамках акции глава региона Андрей Чибис обозначил 22 мая.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по словам и.о. министра, одним из основных инструментов по организации уборочной кампании является система мониторинга уборки территорий. Программа работает без нареканий: задания формируются, фиксируется их выполнение. Всего создано 568 заданий, из которых 451 зачтено в полном объёме, остальные – с недочётами.