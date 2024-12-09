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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 17:30

Качество содержания территорий муниципалитетов остаётся на контроле регионального правительства

Подробно о проводимой работе в ходе оперативного совещания 9 декабря рассказала и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

«Графики уборки составляются в соответствии с погодными условиями. На прошедшей неделе в Мурманске городские службы отрабатывали в первую очередь основные улицы в режиме организации снегонакопления, затем в ночное время осуществляли вывоз снега», - отметила глава профильного ведомства. 

От снега и наледи очищено 1219 кровель, 840 муниципальных лестниц, для подсыпки тротуаров и дорожного полотна использовано 3 тысячи кубических метров противогололедных материалов. С улично-дорожной сети вывезено более 46 тысяч кубометров снега, с дворовых территорий более 9 тысяч кубометров. 

Соблюдение графиков вывоза ТКО находится на особом контроле. По каждой ситуации принимаются исчерпывающие меры. Вместе с тем, губернатор Андрей Чибис подчеркнул необходимость предъявления финансовых претензий регоператору за каждый случай несвоевременного вывоза ТКО.  

По данным системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) для уборки улично-дорожной сети и общественных территорий было привлечено 294 единицы техники, 459 работников муниципальных служб. В рамках выполнения заданий в СМУТ отработано 9720 участков, что составляет 99% от плана. 

О работе по стимулированию подключения к системе СМУТ управляющих организаций рассказала и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Элина Акулова. 

Так, в декабре данному вопросу было посвящено два совещания, в которых приняли участие руководители муниципалитетов, управляющих организаций и регионального центра информационных технологий. Управляющим организациям повторно было указано о необходимости работы в СМУТ, внесении в него достоверных данных, в том числе фотоотчётов. 

Министерство на постоянной основе проводит профилактические рейды. За прошедшую неделю в Мурманске было осмотрено более 400 придомовых территорий многоквартирных домов, по 33-м дворам направлены требования об устранении нарушения. 

«Одновременно были проверены управляющие организации, разместившие в СМУТ недостоверную информацию. В итоге придомовые территории, по которым ранее губернаторским контролем зафиксированы расхождения данных по уборке, внесенных в СМУТ, были приведены в надлежащее состояние», – доложила Элина Акулова. 

В завершении рассмотрения вопроса Андрей Чибис обратился к главам муниципальных образований, поблагодарив всех за слаженное взаимодействие, а также призвал внимательно относиться к организации указанной работы.  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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