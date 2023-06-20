Качество содержания территорий в Мурманской области остаётся на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ. Регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети и придомовых территорий проходят в штатном режиме.

Уборка производится с использованием вакуумных подметальных и поливомоечных машин, к очистке тротуаров и ручной уборке газонов добавились сезонные работы по покосу травы, вырубке сухостойных и аварийных деревьев, посадке цветов на клумбы.

Мониторинг «СМУТ» фиксирует высокий процент выполнения заданий по уборке.

Вместе с тем, сотрудники регионального Минэнерго и ЖКХ продолжают выездные мероприятия, направленные на контроль качества уборки.

По итогам проверок, проведенных в Печенгском округе, отмечены места скопления мусора на окраинах Никеля и Печенги. Информация передана в администрацию муниципалитета для принятия оперативных мер.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/