Качество уборки снега в Мончегорске остается на особом контроле администрации

В Мончегорске уборка территорий продолжает находиться на особом контроле администрации и МКУ «УЖКХ».

Каждую ночь ММУП «Городское благоустройство» выводит до 8 единиц снегоуборочной техники на улицы города металлургов, чтобы выполнить необходимые работы качественно и в срок. Благодаря ночным сменам и достаточному количеству специализированной техники, утром мончегорцы могут комфортно передвигаться по улицам как пешком, так и по автомобильным дорогам.

Отдельно стоит отметить и работу управляющих организаций, которые не только работают в установленном графике, но и оперативно реагируют на обращения горожан. Замечания по качеству уборки дворовых территорий от жителей в соцсетях администрации Мончегорска также передаются в управляющие компании для принятия необходимых мер.

Всего за две прошедшие недели с улиц и дворов города было вывезено 10060 кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, сити-менеджер города Виктор Садчиков ежедневно осуществляет контроль выполненных работ.

«Городские службы работают независимо от праздничных или выходных дней и четко по согласованному графику. Конечно, ещё есть над чем работать, работа ежедневная, при этом нареканий от мончегорцев в текущем периоде – минимальное количество», – отметил Виктор Садчиков.