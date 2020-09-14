Качество выполняемых работ по ул. Героев Рыбачьего проверила комиссия

В Мурманске в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» продолжаются капитальные работы по обновлению придомовых территорий. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Любовью Малыгиной проверил качество выполняемых работ по ул. Героев Рыбачьего, дома 54 и 56.

Подрядчик выполнил устройство трёх автостоянок, асфальтирование проезжей части и тротуаров. Ведутся работы по установке наружного освещения.

– По договору который заключён с подрядной организацией, есть отставание по графику, – отметил Евгений Никора. – Это не критично и объяснимо. Есть два основных фактора задержки. Первое - это не учтённые сети ресурсоснабжающих организаций. Второе - это задержка в поставке комплектующих деталей для спортивной площадки. К сожалению, производители игрового и спортивного оборудования не справляются с тем объёмом, который на себя взяли. Мы держим этот объект на строгом контроле.

– В ходе осмотра мы видим, что есть некоторые отставание в работе подрядчика, но основные работы выполнены в срок, – сказала Любовь Малыгина. – Укладка асфальтового покрытия выполнена на 100%. Система наружного освещения должна появиться в ближайшее время.

По завершению работ во дворе появится спортивная площадка, соответствующая всем требованиям, а также современная система наружного освещения для комфорта и безопасности горожан.