Кадетская школа встретит своих учеников обновленной

В настоящее время в мурманской кадетской школе идёт ремонт спортивного зала: здесь обновят полы, стены, подсобные помещения, раздевалки.

Реконструкция стала возможной благодаря участию в проекте «Arctic schools». Напомним, гранты на преобразование пространств получили 11 школ и 10 детских садов Мурманска.

Ремонт в учреждении ведётся комплексно и также предусматривает модернизацию систем водоснабжения. Работы затронут и территорию школы: современное освещение появится не только в спортзале, но и на уличном спортивном комплексе.

В предыдущие годы в учреждении выполнялся ремонт кровли и помещений с заменой оконных блоков. Обновленное футбольное поле с искусственным покрытием пользуется популярностью и у жителей близлежащих домов.

Как сообщает администрация города Мурманск, традиционная летняя ремонтная кампания охватывает образовательные учреждения во всех округах города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23033&page=1