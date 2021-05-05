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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 16:30

Кадетский марш и праздничный концерт прошли под окнами квартиры ветерана

В Мурманске поздравления с наступающим праздником Великой Победы продолжаются. Сегодня ветерана войны Марию Акимовну Леонову поздравили коллектив ДК «Первомайский» и кадеты из МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». Одним из организаторов концерта выступил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Мария Акимовна является участником Великой Отечественной войны, которая прошла всю войну, все 1418 дней. Была награждена многими наградами.

Под её окнами кадеты со всей торжественностью прошли парадным строем и преподнесли цветы. Выступили артисты ДК «Первомайский», душевно исполнив песни «Темная ночь», «Марш Победы» и «День Победы». Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска прочитал стихотворение посвященное событиям Великой Отечественной войны.

— Важно, что в таких мероприятиях принимают участие юные мурманчане. Это означает, что память о подвигах героев по-прежнему жива. Нельзя выразить всю благодарность Марии Акимовне за ее мужество, стойкость и верность нашей Родине, — сказал Михаил Белошеев. — Поздравляю всех жителей города-героя Мурманска с наступающим великим праздником — 76-ой годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Желаю всем мирного неба, гармонии и тепла, ведь это праздник каждого из нас.

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Илья Александрович П.
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