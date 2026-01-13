Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей

Работодатели Мурманской области всё активнее инвестируют в навыки сотрудников и использование искусственного интеллекта. По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, 63% компаний региона отметили стабильную работу бизнеса в 2025 году, что во многом связано с фокусом на развитие команд и внедрение новых технологий.

Согласно исследованию hh.ru, половина работодателей повысили заработные платы сотрудникам и инвестировали в обучение и развитие персонала. 40% компаний обновили или разработали системы мотивации и расширили клиентскую базу. Более трети организаций (37%) улучшили условия труда и снизили текучесть кадров. Кроме того, 33% улучшили отзывы о себе как о работодателе, а 27% реализовали значимые внутренние или бизнес-проекты. 23% компаний начали использовать ИИ в работе. Ещё 20% повысили уровень автоматизации HR-функций.

С какими трудностями сталкивался бизнес

Среди ключевых вызовов работодатели Мурманской области чаще всего называли сложности с поиском и наймом персонала — об этом сообщили 47% компаний. Также бизнес сталкивался с ростом выгорания сотрудников (43%). 27% отметили снижение лояльности сотрудников. Реже упоминались конфликты в коллективах и необходимость пересмотра планов по внедрению технологий (по 23%). Сложности с подбором персонала чаще возникали в строительстве и недвижимости (45%), тяжёлой промышленности (43%) и информационных технологиях (41%). В логистике и финансовых технологиях на первый план выходил рост выгорания сотрудников — 49% и 39% соответственно.

Планы и ожидания бизнеса

Ожидания бизнеса на 2026 год остаются позитивными: более 60% компаний региона планируют рост заработных плат, ещё 23% ожидают сохранения текущего уровня.

Кадровая ситуация остаётся непростой, но управляемой. 41% работодателей испытывал в 2025 году сложности при подборе отдельных специалистов, ещё 21% — нехватку кадров по многим специальностям без. При этом 28% компаний сообщили об остром кадровом дефиците. Чаще всего о серьёзной нехватке персонала говорили представители HoReCa (32%), а также логистики (27%), розничной торговли, строительства и недвижимости и лёгкой промышленности (по 22%).

Подходы компаний к работе с персоналом

В работе с персоналом компании планируют работу с фондом оплаты труда (53%), обучение и развитие сотрудников (47%), а также повышение производительности, развитие лидерского потенциала и программы благополучия сотрудников (по 40%).

При найме персонала работодатели Мурманской области в первую очередь оценивают наличие релевантных навыков (60%), адаптивность и обучаемость (57%) и подходящий опыт (53%).

Использование искусственного интеллекта в HR-процессах пока находится на этапе активного освоения. 7% компаний уже используют ИИ на постоянной основе, 20% применяют его время от времени без чёткой стратегии, ещё 20% находятся на стадии экспериментов и тестирования. Столько же компаний планируют начать внедрение ИИ в HR в ближайшие два года.

«Рынок труда всё более отчётливо движется в сторону навыкоцентричного подхода. Работодателям важны практические навыки кандидатов, их способность быстро адаптироваться и осваивать новые инструменты. Это подтверждают данные исследования: 60% компаний при найме в первую очередь ориентируются на навыки, а 57% — на адаптивность и обучаемость. В условиях кадрового дефицита и постепенного внедрения ИИ именно эти компетенции становятся ключевыми для эффективности команд и устойчивости бизнеса», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

