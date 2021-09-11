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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.21 18:00

Кадровика больше шансов встретить в фитнес-зале, программиста — на пробежке, охранника — в бассейне

Представители какой профессии чаще всего увлекаются спортом, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

Чаще всего в качестве своей регулярной спортивной активности россияне называли зарядку (26%). Фитнесом занимаются 14%, бегом — 12%, плаванием и велосипедным спортом — по 9%. Тяжёлой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных. Йогой постоянно занимаются 6%, боевыми искусствами, спортивной ходьбой, волейболом и лыжным спортом — по 4%. Теннис популярен у 3% россиян, еще у 3% — баскетбол. Хоккеем занимаются 2%, фигурным катанием и конькобежным спортом — по 1%. Каждый третий опрошенный признался, что не дружит со спортом.

Женщины чаще увлечены фитнесом, гимнастикой, йогой. Традиционно мужские виды спорта — тяжёлая атлетика, футбол, единоборства. Молодёжь чаще старшего поколения занимается фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом. Россияне в возрасте от 45-ти чаще выбирают плавание и скандинавскую ходьбу.

Представители 25 наиболее популярных профессиональных групп отличаются в своих спортивных пристрастиях. В топ-3 регулярных спортивных активностей представителей большинства специальностей входят зарядка и фитнес. HR-менеджеры нередко занимаются растяжкой. Водители — футболом и теннисом. Охранники — единоборствами и тяжёлой атлетикой. Программисты и системные администраторы — бегом и плаванием. А вот йогой, например, больше увлечены дизайнеры, маркетологи, операторы call-центров и учителя. Больше всего тех, кто регулярно занимается спортом, — среди юристов (79%) и дизайнеров (77%). Самые неспортивные — главные бухгалтеры, лишь 47% из них дружат со спортом.

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