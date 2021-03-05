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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 18:00

Кадровикам и учителям на 8 Марта дарите тюльпаны, медсестрам и юристам — розы

Чаще всего женщины хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и кладовщикам, а розы особенно нравятся продавцам, квалифицированным рабочим и юристам. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив, какие цветы больше всего радуют дам в начале весны. В опросе приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

Почти каждая четвертая россиянка (23%) хотела бы получить в подарок на 8 Марта тюльпаны. Больше всех им были бы рады менеджеры по закупкам (39%), HR-менеджеры (35%), кладовщики (33%) и главные бухгалтеры (31%). Достаточно часто тюльпаны предпочитают также секретари, инженерно-технические работники (по 29%), врачи и учителя (по 28%).

Каждая пятая женщина (21%) предпочла бы получить на 8 Марта розы. Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов: по данным SuperJob, представительницам этих профессий розы нравятся чаще (33, 27 и 26% соответственно). О своем желании получить 8 Марта именно розы достаточно часто сообщали кладовщики (25%), экономисты, администраторы, инженерно-технические работники (по 24%), а также медсестры и менеджеры по продажам (по 23%).

Другие цветы 8 Марта уступают в популярности тюльпанам и розам. Так, пионам на праздник весны обрадовались бы 7% россиянок, особенно часто — руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры (по 9%).

Мимозу хотели бы получить 5% женщин: любительниц этого весеннего растения больше среди главных бухгалтеров (12%), HR-менеджеров и операторов call-центра (по 10%).

Еще для 5% опрошенных лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. О своей любви к ним втрое чаще других сообщали менеджеры по закупкам (17%).

Лилии выбрали бы 4% россиянок. Столько же обрадовались бы любым цветам. По 3% женщин на 8 Марта предпочитают хризантемы и горшечные растения. 2% женщин хотели бы получить в подарок к женскому празднику орхидеи. Другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, каллы, нарциссы, подснежники, фиалки) назвали в качестве желанного подарка 12% женщин. Лишь 5% опрошенных цветы на 8 Марта вовсе не нужны: «Банально и непрактично!»

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