Кадровые центры Мурманской области проведут «горячую линию» для выпускников

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует о проведении телефонной «горячей линии» для выпускников образовательных организаций.

27 июня с 10 до 13 часов по телефонам «горячей линии» специалисты проконсультируют выпускников о государственных услугах службы занятости населения по содействию в их трудоустройстве. «Горячая линия» будет работать во всех кадровых центрах региона.

Номера телефонов «горячей линии» и адреса электронной почты центров занятости населения:

– г. Мурманск 8(8152) 23-53-52, vakansiya@murman-zan.ru;

– г. Кировск 8 (81531) 5-50-17, kirovsk@murman-zan.ru;

– г. Апатиты 8 (81555) 63292, 8 (902) 0361491, apatity@murman-zan.ru;

– г. Кандалакша 8 (953) 306 61 88, kandalaksha@murman-zan.ru;

– Терский район 8 (81559) 5-08-79, terskiy@murman-zan.ru;

– Кольский район (8 815 53) 3 50 34, kola@murman-zan.ru;

– Печенгский округ 8 (815 54) 33960, nikel@murman-zan.ru;

– г. Полярные Зори 8(81532) 7-00-24, pz@murman-zan.ru;

– Ковдорский округ 8 (81535) 7-12-88, kovdor@murman-zan.ru;

– ЗАТО Александровск 8 (81851) 7-11-73,8 (81530) 6-04-73, snezhnogorsk@murman-zan.ru;

– г. Оленегорск 8 (81552) 5-86-64, olenegorsk@murman-zan.ru;

– Ловозерский район 8 (81538) 4-35-83, lovozero@murman-zan.ru;

– г. Мончегорск 8 (81536) 7-45-47, monch.priem@murman-zan.ru.

Фото: https://gov-murman.ru