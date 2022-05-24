В рамках масштабного форума «КультАрктика» жители и гости Мурманска станут участниками творческого эксперимента по организации уличного досуга в арктическом климате4620 км и 62 остановки на станциях - на «Таврии» из Мурманска поедем в Севастополь!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 11:45

Кадровым работникам в СЗФО готовы платить до 60 тысяч рублей

Накануне празднования дня кадровика, который российские специалисты отмечают 24 мая, Служба исследований hh.ru, изучила ситуацию на рынке труда СЗФО в сфере управления персоналом.

С начала года на hh.ru в регионах СЗФО было размещено почти 8000 вакансий для специалистов по кадрам, менеджеров по персоналу и рекрутёров. Из них 10% предложений предполагают удалённую занятость.

Наибольший спрос на кадровых работников (кроме Петербурга) держится в Ленобласти (более 330 новых вакансий, что на 59% больше, чем годом ранее), в Калининградской области (более 300 вакансий, что на 7% больше, чем в 2021 году), в Мурманске (почти 200 новых вакансий, прирост на 55% за год) и в Архангельской области (более 190 вакансий, + 62% год к году).

Также высок спрос на кадровых работников в Новгородской области (более 100 новых рабочих мест с начала года и +10% прироста вакансий за год). В Псковской области открыто более 80 новых рабочих мест для рекрутеров, что на 19% больше, чем в 2021. В Коми требуется порядка 120 кадровых работников, по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 97%.

Работодатели чаще всего требуют от кандидатов на место кадрового работника высшее образование; опыт работы в отделе кадров, знание Трудового кодекса РФ, коммуникабельность и хорошее владение ПК.

Топ фактов об hr-специалистах СЗФО:

•        Средняя предлагаемая зарплата специалиста по кадрам в 2022 году в СЗФО – от 45 до 60 тысяч рублей. За год средняя зарплата выросла на 5%.

•        Уровень конкуренции в профессиональной сфере «Управление персоналом» в СЗФО в мае этого года составляет от 6 до 7 кандидатов на одну вакансию, что говорит о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться рекрутёры при поиске работы. По сравнению с маем 2021 года уровень конкуренции среди рекрутеров вырос почти на 4 пункта.

•        Половина (51%) hr-специалистов считают самым значимым параметром на текущем месте работы свой коллектив, около трети (32%) – зарплату и рабочие обязанности.

•        2 из 5 hr-специалистов ежемесячно тратит более 30 000 рублей на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

•        71% соискателе й в сфере управления персоналом считают, что дресс-код на рабочем месте должен быть обязательным и соблюдаться.

•        Каждый второй (54%) работник кадровой службы признаётся, что испытывает профессиональное выгорание. Это один из самых высоких показателей среди профессиональных сфер.

•        70% представителей сферы «Управление персоналом» заявили, что если бы не ежедневная работа, то они бы путешествовали по стране и миру

•        Каждый пятый (22%) опрошенный кадровый работник менял место работы более 10 раз и лишь 2% ещё никогда не меняли компанию и работодателя.

•        Для 65% рекрутёров крайне важно при выборе работодателей иметь возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
Комментарий к новости:День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кадровым работникам в СЗФО готовы платить до 60 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар ослаб почти на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика