Кадровым работникам в СЗФО готовы платить до 60 тысяч рублей

Накануне празднования дня кадровика, который российские специалисты отмечают 24 мая, Служба исследований hh.ru, изучила ситуацию на рынке труда СЗФО в сфере управления персоналом.

С начала года на hh.ru в регионах СЗФО было размещено почти 8000 вакансий для специалистов по кадрам, менеджеров по персоналу и рекрутёров. Из них 10% предложений предполагают удалённую занятость.

Наибольший спрос на кадровых работников (кроме Петербурга) держится в Ленобласти (более 330 новых вакансий, что на 59% больше, чем годом ранее), в Калининградской области (более 300 вакансий, что на 7% больше, чем в 2021 году), в Мурманске (почти 200 новых вакансий, прирост на 55% за год) и в Архангельской области (более 190 вакансий, + 62% год к году).

Также высок спрос на кадровых работников в Новгородской области (более 100 новых рабочих мест с начала года и +10% прироста вакансий за год). В Псковской области открыто более 80 новых рабочих мест для рекрутеров, что на 19% больше, чем в 2021. В Коми требуется порядка 120 кадровых работников, по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 97%.

Работодатели чаще всего требуют от кандидатов на место кадрового работника высшее образование; опыт работы в отделе кадров, знание Трудового кодекса РФ, коммуникабельность и хорошее владение ПК.

Топ фактов об hr-специалистах СЗФО:

• Средняя предлагаемая зарплата специалиста по кадрам в 2022 году в СЗФО – от 45 до 60 тысяч рублей. За год средняя зарплата выросла на 5%.

• Уровень конкуренции в профессиональной сфере «Управление персоналом» в СЗФО в мае этого года составляет от 6 до 7 кандидатов на одну вакансию, что говорит о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться рекрутёры при поиске работы. По сравнению с маем 2021 года уровень конкуренции среди рекрутеров вырос почти на 4 пункта.

• Половина (51%) hr-специалистов считают самым значимым параметром на текущем месте работы свой коллектив, около трети (32%) – зарплату и рабочие обязанности.

• 2 из 5 hr-специалистов ежемесячно тратит более 30 000 рублей на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

• 71% соискателе й в сфере управления персоналом считают, что дресс-код на рабочем месте должен быть обязательным и соблюдаться.

• Каждый второй (54%) работник кадровой службы признаётся, что испытывает профессиональное выгорание. Это один из самых высоких показателей среди профессиональных сфер.

• 70% представителей сферы «Управление персоналом» заявили, что если бы не ежедневная работа, то они бы путешествовали по стране и миру

• Каждый пятый (22%) опрошенный кадровый работник менял место работы более 10 раз и лишь 2% ещё никогда не меняли компанию и работодателя.

• Для 65% рекрутёров крайне важно при выборе работодателей иметь возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь».