Кадровый центр Мурманской области представил опыт женских клубов на X Санкт-Петербургском международном форуме труда

Директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова в конце текущей недели выступила на круглом столе «Сила женских сообществ на рынке труда России». В своём докладе она представила уникальный опыт региона — как кадровый центр Мурманской области за счёт клубного формата переосмыслил стандартные инструменты поддержки соискателей, превратив их в гибкий механизм карьерного развития, учитывающий потребности женщин.

Юлия Рябинова обратилась к образу женщины Гипербореи — северной хранительницы, которая не ищет опоры, а сама становится опорой для семьи и общества. Этот образ, по её словам, трансформировался в современную созидательную силу: сегодня в Мурманской области действует семь женских клубов.

«Мы понимаем, что универсальных решений для женских клубов не существует. Есть живые запросы, продиктованные местом силы, где живет женщина. В Ковдоре мы говорим с женщиной о профессиональном росте на производстве, о квалификации и индустриальной карьере. Стоит нам изменить локацию — и запрос меняется. В наших флотских столицах — Североморске и Полярном — это клуб-опора, где важна поддержка семей военнослужащих, адаптивность и специфический ритм жизни гарнизонов. В ярком туристическом Кировске мы видим совсем другую историю: это женское предпринимательство, сервис, креатив и ставка на гостеприимство», — рассказала участникам международного форума глава службы занятости Мурманской области.

В качестве иллюстрации такого подхода она рассказала историю Анжелики Гаджикаибовой из города воинской славы Полярный. Три года назад северянка пришла в первый женский клуб будучи безработной, а в апреле 2023 года открыла своё дело. В октябре родила третьего ребёнка, а в декабре выиграла грант «Губернаторский старт». Сегодня её бренд «Полярнинский хлеб» любят в детских садах и магазинах ЗАТО Александровск. А в мае прошлого года Анжелика Гаджикаибова добровольцем отправилась в Луганскую область — пекла хлеб для бойцов в полевых условиях, чтобы поддержать мужа на передовой.

Результаты работы женских клубов при кадровых центрах в Заполярье говорят сами за себя. За первый квартал 2026 года проведено более 40 заседаний женских клубов, в которых приняли участие более 270 человек, в том числе 9 членов семей участников СВО, трудоустроено 37 человек, 17 человек открыли своё дело.

За 2025 год проведено 105 заседаний, в которых приняли участие 790 человек, в том числе 33 члена семей участников СВО. За тот же период трудоустроена 171 участница клубов, из них 43 человека открыли собственное дело. Среди направлений — парикмахерские и салоны красоты, фотографы, маникюрные и педикюрные кабинеты, маркетинг, фитнес, дополнительное образование, косметология, скульптурирование тела, цветочный магазин, груминг, аэройога, массаж, а также техническое обслуживание автотранспорта.

Женские клубы работают на базе территориальных кадровых центров в Мурманске, Александровске, Североморске, Кировске, Кандалакше, Мончегорске и Ковдоре. На 2026 год запланированы десятки мероприятий, часть которых реализуется в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565560/#&gid=1&pid=1