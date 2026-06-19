Кадровый центр Мурманской области выяснил профессиональные ожидания современной молодёжи

В Кадровом центре «Работа России» Мурманской области по итогам серии практикумов с участием 150 выпускников и 50 представителей бизнеса выяснили: работодатели и молодые специалисты по-разному оценивают готовность выпускников к труду. Первые видят проблему в нехватке навыков, вторые — в отсутствии опыта.

В числе главных ожиданий специалиста 18–25 лет — достойный старт с конкурентной зарплатой и психологически комфортной средой. Более чем для 60% опрошенных смысловое наполнение труда важнее материальной выгоды, однако работодатели зачастую ошибочно трактуют такой запрос как инфантильность.

Серьёзным препятствием для карьерного роста также становится высокий уровень тревожности. Около 71% выпускников признаются, что страх ошибки блокирует их инициативу на этапе адаптации. Ситуацию осложняет и разница в оценке входа в профессию: если 63% студентов уверены, что отсутствие опыта — непреодолимый барьер, то работодатели видят проблему исключительно в недостаточном уровне навыков.

Аналогичный разрыв наблюдается и в отношении к формату работы: 83% молодых респондентов считают гибкий график условием продуктивности, в то время как бизнес стереотипно считывает это как неготовность к дисциплинированному труду.

Несмотря на эти противоречия, стороны сошлись в главном: единственным способом преодолеть недоверие является прозрачная коммуникация. Честное обсуждение функционала и четкие ожидания от наставничества становятся ключевыми инструментами удержания кадров.

«Наше исследование показало, что молодёжь и работодатели часто говорят на разных языках, но стремятся к одним и тем же целям, — отметила заместитель директора Кадрового центра Мурманской области Анастасия Цолина. — Недостаточно просто нанять сотрудника: необходимо выстроить систему поддержки еще на этапе входа в профессию. Задача нашего центра — стать медиатором, перевести запрос выпускника на язык бизнеса и сделать требования работодателя понятными для новичка».

Напомним, с 2026 года по инициативе Минтруда России в Мурманской области реализуется проект по профориентации и маршрутизации молодежи. Полученные данные станут основой для адресных мероприятий, которые будут точнее отвечать запросам работодателей и соискателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569682/#&gid=1&pid=4