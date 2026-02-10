Кадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый тур

В Кадровом центре «Работа России» Мурманской области пройдёт встреча северян с одним из ключевых работодателей. Служба занятости проведёт в столице Заполярья рекрутинговый тур ООО «МТП Лавна».

Компания готова рассмотреть соискателей примерно на 50 вакансий, среди которых докеры-механизаторы, энергодиспетчеры и другие работники. В среднем предлагается зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц.

Встреча состоится 11 февраля, в 11 часов в Мурманске, на улице Книповича, дом 48.

«Рекрутинговый тур как один из видов сотрудничества с работодателем областной Кадровый центр запустил в 2025 году, и в 2026-ом мы его активно развиваем. Аналогичный тур с Ковдорским ГОКом позволил собрать более 100 анкет от заинтересованных соискателей и студентов. В итоге на предприятие были трудоустроены 73 человека. Большой интерес у соискателей вызывает партнёрство с компанией «Мурманскэнергосбыт»: участники заполнили 276 анкет, и половина кандидатов уже нашла своё место на предприятии», — прокомментировала Юлия Рябинова.

Для мурманчан это будет первая возможность лично встретиться с представителями ООО «МТП Лавна» в рамках тура. Ранее мероприятие прошло в Кандалакше: его посетили около 30 человек, из которых семь высказали желание работать в компании. Следующей точкой тура после Мурманска станет Кольский район, где работодатель также планирует встретиться с потенциальными кандидатами.

«Проведение рекрутингового тура на площадке Кадрового центра Мурманской области — это очень удобный формат. Здесь созданы все необходимые условия для качественного диалога. У соискателей есть уникальный шанс задать вопросы нам напрямую и сразу пройти этап собеседования, что значительно ускоряет трудоустройство», — отметил генеральный директор ООО «МТП Лавна» Станислав Мультах.

На встрече планируют обсудить условия работы, социальные гарантии и другие аспекты, а также провести собеседование или дать возможность оставить резюме. Регистрация не нужна, с собой достаточно иметь паспорт, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562019/#&gid=1&pid=1