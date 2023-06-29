Кадровый дефицит: количество резюме от молодых соискателей снизилось на 36% за 2,5 года

Сегодня молодые соискатели чаще всего открывают резюме в профессиональных сферах «Информационные технологии» (21% резюме), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 16%), а также «Домашний, обслуживающий персонал» (13%).

В прошедший выходной в России праздновали День молодёжи. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, как изменилась доля молодых соискателей на рынке труда за последние годы и какие профессии они выбирают.

По итогам апреля-мая 2023 года на соискателей в возрасте 19-30 лет приходится 35% активных резюме. Доля молодёжи на рынке труда снижается: так, ещё в январе-феврале 2021 года им принадлежали 41% от всех резюме, то есть, падение составило 6 п.п. В целом количество резюме молодых соискателей сократилось на 36% за два с половиной года (в апреле-мае 2023 года к январю-февралю 2021 года) (наглядно на графике).

Вместе с этим сократилась и доля приглашений на собеседования, которые работодатели отправляют молодым соискателям: если в январе-феврале 2021 года на эту категорию резюме приходилось 57% приглашений, то в апреле-мае 2023 года – уже 50%. В среднем одно резюме соискателя 19-30 лет сегодня получает 4,9 приглашений на собеседования от работодателей.

Сегодня молодые соискатели чаще всего открывают резюме в профессиональных сферах «Информационные технологии» (21% резюме), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 16%), а также «Домашний, обслуживающий персонал» (13%).

При этом за последние два с половиной года молодёжь стала меньше интересоваться работой в продажах – доля «молодых» резюме здесь снизилась на 3,3 п.п. Похожая ситуация наблюдается в сфере «Транспорт, логистика, перевозки», где доля резюме от соискателей 19-30 лет упала на 2,3 п.п. В то же время, российская молодёжь чаще стала проявлять интерес к работе в ИТ (+8,4 п.п.) и в маркетинге (+6,2 п.п.).

«В настоящий момент самая многочисленная группа работников на рынке труда — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодёжи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения. Чтобы работать с этой категорией кандидатов, нужно иметь супер-привлекательный бренд работодателя и предлагать молодым специалистам то, что они ищут. Молодые таланты, как правило, не работают за зарплату, они ориентированы на расширение набора навыков, именно поэтому большую популярность приобретает фриланс-занятость, гибридный и удалённый форматы работы. Помимо этого, молодые соискатели ценят в работодателе возможности для профессионального развития – это может быть обучение, программы наставничества. Хороший способ заинтересовать молодых соискателей – это оплачиваемые стажировки, а также работа с вузами», – комментирует Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.