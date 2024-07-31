Кадровый электронный документооборот и системы автоматизации рекрутинга чаще внедряет крупный бизнес

На кадровый электронный документооборот (КЭДО) и системы автоматизации рекрутинга чаще переходят крупные предприятия. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

55% работодателей рассказали, что их компания уже перешла на КЭДО: 26% перевели в электронный вид бо́льшую часть кадровой документации, ещё 29% перешли частично.

Системы автоматизации подбора персонала используют 42% предприятий и организаций. Самые популярные — на базе «1С» и «Битрикс24».

Переход на КЭДО чаще осуществляет крупный бизнес: 66% среди компаний со штатной численностью от 1000 человек против 52% среди предприятий и организаций малого бизнеса. Найм автоматизирован также чаще в крупных компаниях: 65% против 36% среди малых предприятий.

Время проведения опроса: 1 июня — 26 июля 2024 года.