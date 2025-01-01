«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
Кадровый голод, рынок соискателя, удержание, адаптация, HR-аналитика, ИИ, кросс-функциональность и немножко HR-тарологии. Каким был 2024 год в HR — в отчёте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».
Словосочетание «кадровый голод» лучше всего характеризует рынок труда 2024, по мнению рекрутёров (наглядно на диаграмме).
2025 станет HR-годом!
Темпы прироста зарплатных предложений работодателей в кадровой сфере ускорились, если в декабре прошлого года мы констатировали увеличение на 6,5% за год, то сейчас — на 12,9% (Москва, декабрь 2024-го к декабрю 2023 года).
Где рекрутеры зарабатывают больше:
|
Сфера деятельности
|
Рыночная заработная плата в Москве, Net
(на руки, после уплаты налогов), fix
(без учета бонусов, дополнительных льгот
и компенсаций), полный рабочий день,
работа на территории работодателя,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,
%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Информационные технологии
|
120000
|
250000
|
+9%
|
Банки, финансы
|
120000
|
180000
|
+9%
|
Строительство, проектирование, недвижимость
|
100000
|
220000
|
+11%
|
Промышленность, производство
|
100000
|
190000
|
+11%
|
Ритейл
|
100000
|
180000
|
+11%
|
Транспорт, логистика, склад, ВЭД
|
95000
|
180000
|
+6%
|
HoReCa
|
90000
|
170000
|
+13%
Рекрутинг в условиях дефицита кадров
8 из 10 компаний функционируют в условиях дефицита персонала. Наиболее востребованные в 2024 категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.
Спрос на персонал растёт
Вакансий на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А если вспомнить, что в 2023-м число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме ниже кадровых потребностей рынка. Персонала по-прежнему не хватает.
Нанимать рабочих так же сложно и долго, как и руководителей
Средний срок закрытия управленческой вакансии — 34 дня, вакансии квалифицированного рабочего — 33 дня, линейного специалиста — 31 день. В общей сложности за 2 года длительность подбора на среднестатистическую рабочую специальности выросла на 74%: с 19 до 33 дней.
|
Сколько составляет средний срок закрытия
вакансии данной категории персонала?
|
Среднее
значение,
дней
|
Прирост
за 2 года,
%
|
2022
|
2023
|
2024
|
Рабочие
|
19
|
32
|
33
|
+74%
|
Линейный персонал
|
23
|
30
|
31
|
+35%
|
Руководители
|
30
|
33
|
34
|
+13%
HR-бюджеты 2025: фокус на подбор, обучение и адаптацию
Чаще всего в кадровые бюджеты на следующий год закладывают расходы на рекрутинг (81% от общего числа компаний, имеющих HR-бюджет на 2025 год). Причем 3 из 4 работодателей планируют увеличение затрат на рекрутинг в следующем году. Второй год подряд компаний, которые будут снижать финансирование рекрутинга, не набралось и 1%.
На втором месте по популярности такая статья бюджета как расходы на обучение и адаптацию персонала — есть у 2 из 3 компаний (максимальное количество за последние 6 лет).
|
Какие из перечисленных
статей заложены в
HR-бюджет вашей компании?
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
2024
год
|
2025
год
|
Бюджет на подбор персонала
|
82%
|
77%
|
82%
|
80%
|
88%
|
85%
|
81%
|
Бюджет на обучение и развитие персонала
|
63%
|
63%
|
58%
|
58%
|
64%
|
48%
|
66%
|
Бюджет на подарки сотрудникам
|
54%
|
56%
|
56%
|
59%
|
59%
|
58%
|
57%
|
Бюджет на корпоративные мероприятия
|
55%
|
51%
|
52%
|
47%
|
49%
|
53%
|
45%
|
Бюджет на адаптацию персонала
|
20%
|
17%
|
20%
|
17%
|
22%
|
28%
|
29%
|
Бюджет на компенсационный пакет
|
28%
|
24%
|
20%
|
21%
|
28%
|
23%
|
22%
|
Бюджет на оценку персонала
|
16%
|
20%
|
14%
|
16%
|
10%
|
15%
|
12%
|
Бюджет на выплаты компенсаций при сокращении сотрудников
|
10%
|
12%
|
11%
|
10%
|
14%
|
14%
|
6%
|
Бюджет на подбор персонала в вашей компании на новый год
по сравнению с этим годом увеличился, уменьшился
или не изменился?
|
2023
|
2024
|
Увеличился
|
57%
|
73%
|
Не изменился
|
33%
|
18%
|
Уменьшился
|
0%
|
0%
|
Затрудняюсь ответить
|
10%
|
9%
|
Бюджет на обучение и развитие персонала в вашей компании
на новый год по сравнению с этим годом увеличился,
уменьшился или не изменился?
|
2023
|
2024
|
Увеличился
|
34%
|
39%
|
Не изменился
|
44%
|
37%
|
Уменьшился
|
3%
|
2%
|
Затрудняюсь ответить
|
19%
|
22%
Не время для «красных флагов»
О перекосах на местах — так называемых, «красных флагах» — рассказывают 37% рекрутеров:
|
Причины, по которым компания вправе отказать в трудоустройстве,
определены ТК РФ. Однако понятно, что работодатели могут
установить рекрутеру негласные ограничения на найм.
Приходилось ли вам в течение последних двух лет вести
подбор персонала с подобными ограничениями?
|
Да
|
37%
|
Нет
|
51%
|
Затрудняюсь ответить
|
12%
Удержание — новый подбор
Где резервы, если улучшения демографической ситуации в ближайшие годы не предвидится? Как действуют работодатели, которые сориентировались в текущей ситуации быстрее других: отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу.
Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня).
HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.