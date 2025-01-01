«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года

Словосочетание «кадровый голод» лучше всего характеризует рынок труда 2024, по мнению рекрутёров (наглядно на диаграмме).

Кадровый голод, рынок соискателя, удержание, адаптация, HR-аналитика, ИИ, кросс-функциональность и немножко HR-тарологии. Каким был 2024 год в HR — в отчёте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Словосочетание «кадровый голод» лучше всего характеризует рынок труда 2024, по мнению рекрутёров (наглядно на диаграмме).

2025 станет HR-годом!

Темпы прироста зарплатных предложений работодателей в кадровой сфере ускорились, если в декабре прошлого года мы констатировали увеличение на 6,5% за год, то сейчас — на 12,9% (Москва, декабрь 2024-го к декабрю 2023 года).

Где рекрутеры зарабатывают больше:

Сфера деятельности Рыночная заработная плата в Москве, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), полный рабочий день, работа на территории работодателя, рублей в месяц Прирост за год, % средняя (медиана) максимальная Информационные технологии 120000 250000 +9% Банки, финансы 120000 180000 +9% Строительство, проектирование, недвижимость 100000 220000 +11% Промышленность, производство 100000 190000 +11% Ритейл 100000 180000 +11% Транспорт, логистика, склад, ВЭД 95000 180000 +6% HoReCa 90000 170000 +13%



Рекрутинг в условиях дефицита кадров

8 из 10 компаний функционируют в условиях дефицита персонала. Наиболее востребованные в 2024 категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.

Спрос на персонал растёт

Вакансий на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А если вспомнить, что в 2023-м число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме ниже кадровых потребностей рынка. Персонала по-прежнему не хватает.

Нанимать рабочих так же сложно и долго, как и руководителей

Средний срок закрытия управленческой вакансии — 34 дня, вакансии квалифицированного рабочего — 33 дня, линейного специалиста — 31 день. В общей сложности за 2 года длительность подбора на среднестатистическую рабочую специальности выросла на 74%: с 19 до 33 дней.

Сколько составляет средний срок закрытия вакансии данной категории персонала? Среднее значение, дней Прирост за 2 года, % 2022 2023 2024 Рабочие 19 32 33 +74% Линейный персонал 23 30 31 +35% Руководители 30 33 34 +13%



HR-бюджеты 2025: фокус на подбор, обучение и адаптацию

Чаще всего в кадровые бюджеты на следующий год закладывают расходы на рекрутинг (81% от общего числа компаний, имеющих HR-бюджет на 2025 год). Причем 3 из 4 работодателей планируют увеличение затрат на рекрутинг в следующем году. Второй год подряд компаний, которые будут снижать финансирование рекрутинга, не набралось и 1%.

На втором месте по популярности такая статья бюджета как расходы на обучение и адаптацию персонала — есть у 2 из 3 компаний (максимальное количество за последние 6 лет).

Какие из перечисленных статей заложены в HR-бюджет вашей компании? 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Бюджет на подбор персонала 82% 77% 82% 80% 88% 85% 81% Бюджет на обучение и развитие персонала 63% 63% 58% 58% 64% 48% 66% Бюджет на подарки сотрудникам 54% 56% 56% 59% 59% 58% 57% Бюджет на корпоративные мероприятия 55% 51% 52% 47% 49% 53% 45% Бюджет на адаптацию персонала 20% 17% 20% 17% 22% 28% 29% Бюджет на компенсационный пакет 28% 24% 20% 21% 28% 23% 22% Бюджет на оценку персонала 16% 20% 14% 16% 10% 15% 12% Бюджет на выплаты компенсаций при сокращении сотрудников 10% 12% 11% 10% 14% 14% 6%

Бюджет на подбор персонала в вашей компании на новый год по сравнению с этим годом увеличился, уменьшился или не изменился? 2023 2024 Увеличился 57% 73% Не изменился 33% 18% Уменьшился 0% 0% Затрудняюсь ответить 10% 9%

Бюджет на обучение и развитие персонала в вашей компании на новый год по сравнению с этим годом увеличился, уменьшился или не изменился? 2023 2024 Увеличился 34% 39% Не изменился 44% 37% Уменьшился 3% 2% Затрудняюсь ответить 19% 22%



Не время для «красных флагов»

О перекосах на местах — так называемых, «красных флагах» — рассказывают 37% рекрутеров:

Причины, по которым компания вправе отказать в трудоустройстве, определены ТК РФ. Однако понятно, что работодатели могут установить рекрутеру негласные ограничения на найм. Приходилось ли вам в течение последних двух лет вести подбор персонала с подобными ограничениями? Да 37% Нет 51% Затрудняюсь ответить 12%



Удержание — новый подбор

Где резервы, если улучшения демографической ситуации в ближайшие годы не предвидится? Как действуют работодатели, которые сориентировались в текущей ситуации быстрее других: отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу.

Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня).

HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.