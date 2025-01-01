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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.25 14:00

«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года

Словосочетание «кадровый голод» лучше всего характеризует рынок труда 2024, по мнению рекрутёров (наглядно на диаграмме).

Кадровый голод, рынок соискателя, удержание, адаптация, HR-аналитика, ИИ, кросс-функциональность и немножко HR-тарологии. Каким был 2024 год в HR — в отчёте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Словосочетание «кадровый голод» лучше всего характеризует рынок труда 2024, по мнению рекрутёров (наглядно на диаграмме).

2025 станет HR-годом!

Темпы прироста зарплатных предложений работодателей в кадровой сфере ускорились, если в декабре прошлого года мы констатировали увеличение на 6,5% за год, то сейчас — на 12,9% (Москва, декабрь 2024-го к декабрю 2023 года).

Где рекрутеры зарабатывают больше:

Сфера деятельности

Рыночная заработная плата в Москве, Net

(на руки, после уплаты налогов), fix

(без учета бонусов, дополнительных льгот

и компенсаций), полный рабочий день,

работа на территории работодателя,

рублей в месяц

Прирост

за год,

%

средняя (медиана)

максимальная

Информационные технологии

120000

250000

+9%

Банки, финансы

120000

180000

+9%

Строительство, проектирование, недвижимость

100000

220000

+11%

Промышленность, производство

100000

190000

+11%

Ритейл

100000

180000

+11%

Транспорт, логистика, склад, ВЭД

95000

180000

+6%

HoReCa

90000

170000

+13%


Рекрутинг в условиях дефицита кадров

8 из 10 компаний функционируют в условиях дефицита персонала. Наиболее востребованные в 2024 категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.

Спрос на персонал растёт

Вакансий на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А если вспомнить, что в 2023-м число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме ниже кадровых потребностей рынка. Персонала по-прежнему не хватает.

Нанимать рабочих так же сложно и долго, как и руководителей

Средний срок закрытия управленческой вакансии — 34 дня, вакансии квалифицированного рабочего — 33 дня, линейного специалиста — 31 день. В общей сложности за 2 года длительность подбора на среднестатистическую рабочую специальности выросла на 74%: с 19 до 33 дней.

Сколько составляет средний срок закрытия

 вакансии данной категории персонала?

Среднее

значение,

 дней

Прирост

за 2 года,

%

2022

2023

2024

Рабочие

19

32

33

+74%

Линейный персонал

23

30

31

+35%

Руководители

30

33

34

+13%


HR-бюджеты 2025: фокус на подбор, обучение и адаптацию

Чаще всего в кадровые бюджеты на следующий год закладывают расходы на рекрутинг (81% от общего числа компаний, имеющих HR-бюджет на 2025 год). Причем 3 из 4 работодателей планируют увеличение затрат на рекрутинг в следующем году. Второй год подряд компаний, которые будут снижать финансирование рекрутинга, не набралось и 1%.

На втором месте по популярности такая статья бюджета как расходы на обучение и адаптацию персонала — есть у 2 из 3 компаний (максимальное количество за последние 6 лет).

Какие из перечисленных

статей заложены в

HR-бюджет вашей компании?

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Бюджет на подбор персонала

82%

77%

82%

80%

88%

85%

81%

Бюджет на обучение и развитие персонала

63%

63%

58%

58%

64%

48%

66%

Бюджет на подарки сотрудникам

54%

56%

56%

59%

59%

58%

57%

Бюджет на корпоративные мероприятия

55%

51%

52%

47%

49%

53%

45%

Бюджет на адаптацию персонала

20%

17%

20%

17%

22%

28%

29%

Бюджет на компенсационный пакет

28%

24%

20%

21%

28%

23%

22%

Бюджет на оценку персонала

16%

20%

14%

16%

10%

15%

12%

Бюджет на выплаты компенсаций при сокращении сотрудников

10%

12%

11%

10%

14%

14%

6%

 

Бюджет на подбор персонала в вашей компании на новый год

по сравнению с этим годом увеличился, уменьшился

 или не изменился?

2023

2024

Увеличился

57%

73%

Не изменился

33%

18%

Уменьшился

0%

0%

Затрудняюсь ответить

10%

9%

 

Бюджет на обучение и развитие персонала в вашей компании

 на новый год по сравнению с этим годом увеличился,

уменьшился или не изменился?

2023

2024

Увеличился

34%

39%

Не изменился

44%

37%

Уменьшился

3%

2%

Затрудняюсь ответить

19%

22%


Не время для «красных флагов»

О перекосах на местах — так называемых, «красных флагах» — рассказывают 37% рекрутеров:

Причины, по которым компания вправе отказать в трудоустройстве,

определены ТК РФ. Однако понятно, что работодатели могут

установить рекрутеру негласные ограничения на найм.

Приходилось ли вам в течение последних двух лет вести

 подбор персонала с подобными ограничениями?

Да

37%

Нет

51%

Затрудняюсь ответить

12%


Удержание — новый подбор

Где резервы, если улучшения демографической ситуации в ближайшие годы не предвидится? Как действуют работодатели, которые сориентировались в текущей ситуации быстрее других: отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу.

Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня).

HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.

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