Кадровый голод меняет отношение работодателей к соискателям с судимостью

Российские компании постепенно отказываются от негласных барьеров в найме: в условиях кадрового голода каждый шестой работодатель готов принимать на работу ранее судимых. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 8% компаний, а, к примеру, 17 лет назад о подобном рассказывали лишь 3% предприятий и организаций.

Каждый шестой работодатель (17%) готов трудоустраивать ранее судимых. Это чуть больше, чем год назад, и в 2 раза больше, чем в 2008 году.

Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.

Время проведения опроса: 6 марта — 23 апреля 2025 года.